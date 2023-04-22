У матеріалі є ряд неточностей, які з поваги до покійного варто виправити. Серед тих, кому заповідав кошти пан Степанець, були генерал Залужний (він достойно переказав усю суму на потреби ЗСУ), Києво-Могилянська Академія та Український Католицький Університет.

У матеріалі УП була згадана також пожертва спадщини для "Хореї Козацької".

Видання не зазначило Віталія Портнікова, якого пан Степанець теж підтримав.

І якщо Залужний, Портніков і "Хорея Козацька" були вибором Степанця, то університети потрапили у заповіт з іншої причини. Степанець хотів підтримати розвиток української мови й шукав авторитетний фонд розвитку мови. Саме з таким питанням довірена особа та адвокати Степанця звернулися до Віталія Портнікова Знаю про це, бо ми з Віталієм думали, який же фонд порадити пану Григорію. Результатом стала рекомендація Віталія переказати кошти двом університетам - НУКМА й УКУ на програми, пов‘язані з розвитком української мови. З певним здивуванням побачив у матеріалі, що університети планують витратити кошти на необхідні, але інші цілі. Можливо, у статті просто не розкриті усі плани ВНЗ. Вірю, що воля покійного буде виконана найбільш ціннісними університетами України. Усе листування про це є у Віталія.

Загалом хочу подякувати УП за надзвичайно цікаву розповідь про непересічну особу справжнього відповідального і чесного українця Григорія Степанця.