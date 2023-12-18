Про світло в кінці тунелю
Попереду важкий рік
50 млрд європейських грошей заблоковано. 62 млрд американської підтримки також. Думаю, їх розблокують у січні, але далі вже треба буде сподіватися на себе.
Поза тим, у нас є світло в кінці тунелю. Його запалили лідери Євросоюзу, давши старт переговорам про вступ України.
Коли ти бачиш осяжне краще майбутнє, легше долати перешкоди…
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Окрім російської навали нам треба здолати багато внутрішніх проблем — вибіркове правосуддя, цензуру, корупцію, руйнацію інститутів тощо. І тепер, коли головне рішення ухвалене, про це треба говорити голосно. Це єдиний шлях стати повноправними членами ЄС і вже ніколи не бути нічиєю колонією.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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