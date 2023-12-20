Йосип Сталін до начальника Генерального штабу 1941-го - 1942-го року Шапошникова звертався на ім'я та по батькові.

Адольф Гітлер наказав без розголосу фактично вбити Ервіна Роммеля через страх народного збурення. Авторитет знаменитого "Лиса пустелі" був занадто великим.

Наш президент називає генерала, Головнокомандувача Збройними силами, учасника бойових дій, старшого, до речі, за нього, за віком, Валєрою...

Це ж не його він назвав Валєрою. Це звернення до всієї армії. Неповага, хамство, відсутність людської та політичної етики.

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Це не розмова на картанах у дворах 95-го кварталу. Ти — президент, глава армії, яка проливає кров і яка врятувала твою дупу в лютому-березні 2022-го. Мені дуже прикро, що суспільство і, найголовніше, авторитети суспільства — це ковтають.

Мені колись було дуже складно уявити, як Петлюра зумів вбити полковника Болбочана. Героя війни, який мав безмежну підтримку у війську. Який звільнив Крим. Тепер мені не складно це уявити. Взагалі не складно.

Історія стоїть біля дороги

та й дивиться, хто їде по соші.

Йде череда, туман взяла на роги.....

Череда має завжди на рогах туман. А зграя готова битися. Щодо того, що не варто, не на часі... Зазвичай сьогодні це кажуть ті, хто перед вторгненням реготав, аж слина бризкала, і видавав своє тупориле: а то шо? путєн нападьот?

Історія навчає тих, хто хоче навчатися. Інших вона просто карає.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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