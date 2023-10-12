Про юнака з СРСР, який потрапив до психлікарні за любов до року: вийшов міжнародний трейлер фільму "БожеВільні"

Відео з'явилося на ютуб-каналі FILM.UA Group.

Українська драма-трилер Дениса Тарасова розкаже про просту молоду людину, яка жила в СРСР в 70-ті роки ХХ сторіччя і яку відправили до психлікарні за те, що любила заборонену тоді західну рок-музику. Андрій Довженко у грі актора Костянтина Темляка – це уособлення волелюбної людини, яка потрапила під гніт КДБ через відкрите неприйняття безглуздих правил комуністичного ладу. Таких людей хотіли знищити психологічним насиллям, тортурами, психотропами, які заборонені в усьому світі.

Перший повнометражний фільм Дениса Тарасова боротиметься за перемогу в секції 1-2 COMPETITION. Світова премʼєра фільму "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT) відбудеться 13 жовтня на Міжнародному Варшавському кінофестивалі, де стрічку також покажуть 11 та 14 жовтня.

У 2024 році заплановано старт національного кінотеатрального прокату стрічки.

Продюсери: Артем Колюбаєв, Валерія Іваненко й Тарас Босак, сценаристка Ксенія Заставська.

У стрічці зіграли Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан, Артем Мартинішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук та Віктор Жданов.