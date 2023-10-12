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Про юнака з СРСР, який потрапив до психлікарні за любов до року: вийшов міжнародний трейлер фільму "БожеВільні"

12 жовтня, 2023 четвер
14:01
Культура На фото: фільм "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT)

Вийшов міжнародний трейлер фільму "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT), у якому герої в 70-тих роках ХХ сторіччя потрапляють у пастку тоталітарної радянської системи - так званої каральної психіатрії

Відео з'явилося на ютуб-каналі FILM.UA Group.

Українська драма-трилер Дениса Тарасова розкаже про просту молоду людину, яка жила в СРСР в 70-ті роки ХХ сторіччя і яку відправили до психлікарні за те, що любила заборонену тоді західну рок-музику. Андрій Довженко у грі актора Костянтина Темляка – це уособлення волелюбної людини, яка потрапила під гніт КДБ через відкрите неприйняття безглуздих правил комуністичного ладу. Таких людей хотіли знищити психологічним насиллям, тортурами, психотропами, які заборонені в усьому світі.

Перший повнометражний фільм Дениса Тарасова боротиметься за перемогу в секції 1-2 COMPETITION. Світова премʼєра фільму "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT) відбудеться 13 жовтня на Міжнародному Варшавському кінофестивалі, де стрічку також покажуть 11 та 14 жовтня.

У 2024 році заплановано старт національного кінотеатрального прокату стрічки.

Продюсери: Артем Колюбаєв, Валерія Іваненко й Тарас Босак, сценаристка Ксенія Заставська.

У стрічці зіграли Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан, Артем Мартинішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук та Віктор Жданов.

  • З 12 жовтня в український прокат виходить воєнна драма "Шлях поколінь" режисера Михайла Ухмана. Фільм, у якому герой постає перед складним вибором в час російсько-української війни, засновано на реальній історіїї.
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