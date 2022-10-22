English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні

Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні

22 жовтня, 2022 субота
01:53
війна з Росією На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що в Україні не буде проблем, якщо знадобиться додаткова мобілізація

Про це Данілов повідомив в етері NTA.

За словами Данілова, питання додаткової мобілізації регулярно розглядається на Ставці верховного головнокомандувача.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Україна
РНБО
мобілізація
Олексій Данілов
Військові новини
Читайте також:
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
21 жовтня, 2022 п'ятниця
У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
21 жовтня, 2022 п'ятниця
Українська авіація змінила тактику після отримання американських ракет, - речник Повітряних сил ЗСУ
Фінляндія
21 жовтня, 2022 п'ятниця
У Фінляндії водії автобусів у присутності українців виправдовували напад РФ, їх можуть посадити
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
22 жовтня
02:33
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
Агентка назвала ім'я футболіста, за якого заплатять більше ніж мільярд євро
01:20
Інфографіка
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: який вигляд має таблиця після 8-го туру чемпіонату України з футболу
00:59
Одеса
В Одесі спрацювала ППО
00:46
ООН
ООН: Майже 18 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги
00:42
Ювентус, чемпіонат Італії, Серія А
"Ювентус" розгромив "Емполі" у чемпіонаті Італії
00:10
лукашенко з путіним
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 жовтня
00:09
радбез ООН
США закликали Радбез ООН змусити Росію негайно припинити війну в Україні
2022, п'ятниця
21 жовтня
23:51
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
Окупанти звели протитанкові укріплення біля міста Гірське на Луганщині: супутникові знімки
23:47
убиті росіянами мирні мешканці
ООН зафіксувала в Україні майже 16 тис. жертв серед цивільних через агресію РФ
23:17
Оновлено
ЄС
Лідери ЄС пропонують покарати Росію та її співучасників за злочин агресії проти України
23:06
Київ, обстріл ТЕС
Від 10 жовтня Росія вразила щонайменше половину ТЕС, завдавши збитків на мільярди доларів, – очільник Міненерго
23:06
окупант
Загарбники 6 разів за день відкривали вогонь по двох громадах Сумщини
22:39
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
ЗСУ ліквідували 10 іранських інструкторів, що допомагали РФ запускати дрони-камікадзе, - ЗМІ
22:33
Ексклюзив
аміак
Для відновлення діяльності Одеського аміакопроводу необхідно, щоб РФ повністю припинила бойові дії, - економіст Кушнірук
22:09
OPINION
Олексій Біловол
Каддафі теж вважав себе безсмертним, а Путін — не Каддафі
22:07
російські військові окупанти
Окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів протягом дня
22:06
На фото: система ППО
Ефективність роботи української ППО по ворожих ракетах близько 60%, а по дронах ще вища, - Резніков
22:01
OPINION
Михайло Басараб
Братія "русскіх лібералов" хоче прийти до влади на українській крові й сльозах
22:00
Україна планує розширити видачу документів за кордоном, йдуть перемовини з п’ятьма країнами
21:55
ЗСУ
ЗСУ уразили 10 районів скупчення ворога, пункт управління та комплекс С-300 
21:43
Аналітика
Сергій Згурець
Правобережжя Херсонщини: відступ чи ротація російських військових. Колонка Сергія Згурця
21:34
Укренерго
В Укренерго розповіли, чи планують й надалі відключати світло споживачам
21:33
окупант
У Бериславі на Херсонщині припинили роботу органи окупаційної влади, - Генштаб 
21:21
Італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення літаків РФ поблизу кордонів Польщі
Італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення літаків РФ поблизу кордонів Польщі
21:10
білоруські військові
У двох районах Білорусі заборонили відеозйомку, а у військових комісаріатах уточнюють дані чоловіків призовного віку, - Генштаб ЗСУ
21:07
OPINION
Андрій Павлишин
У 75-і роковини операції "Запад"
21:00
кібератака
Міноборони попереджає про розсилку вірусів від імені Генштабу ЗСУ
20:56
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок
20:40
Дональд Трамп
Вилучені у Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран, - WP
20:40
Оновлено
Пожежа у Бєлгороді
На Бєлгородщині горіли підприємство та електропідстанція, в області вводяться "посилені заходи безпеки"
20:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:34
Зеленський
Зеленський: РФ блокує роботу "зернового коридору", свідомо розпалюючи продовольчу кризу
20:15
Зеленський
Захист неба й інфраструктури та наступ ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
20:13
Австрія
Австрія виступила за передачу Україні російських активів у судовому порядку
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Медведєв – Маск: битва тролів
19:47
Росатом
США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ
19:47
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році, - ВМС США
19:28
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
РФ може заробити $600 млн на продажу краденого українського зерна до кінця року, - ЗМІ
19:27
білоруські та російські військові
"Створюють тил і лінії постачання": військовий експерт зі США оцінив вірогідність нападу з Білорусі
19:14
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні радіолокаційну систему для виявлення ракет
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV