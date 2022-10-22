Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що в Україні не буде проблем, якщо знадобиться додаткова мобілізація
Про це Данілов повідомив в етері NTA.
За словами Данілова, питання додаткової мобілізації регулярно розглядається на Ставці верховного головнокомандувача.
"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність додаткової мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
- У Харківській правозахисній групі пояснили, чи можуть мобілізовувати українських студентів.
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