Проблема в уряді: Кулеба закликав Німеччину до швидшого постачання боєприпасів

Про це мовиться в інтерв'ю Дмитра Кулеби в Bild am Sonntag.

Голова МЗС зазначив, що Німеччина могла б розширити постачання артилерійських боєприпасів Україні: компанії країни під час перемовин уже заявили про готовність зробити це, але уряд не підписує контракти.

"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. … Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Отже, проблема в уряді", - ствердив він.