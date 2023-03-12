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Проблема в уряді: Кулеба закликав Німеччину до швидшого постачання боєприпасів

12 березня, 2023 неділя
10:35
війна з Росією Дмитро Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба ствердив, що німецькі компанії вже заявили про готовність розширити постачання боєприпасів, але уряд не узгодив контракти

Про це мовиться в інтерв'ю Дмитра Кулеби в Bild am Sonntag.

Голова МЗС зазначив, що Німеччина могла б розширити постачання артилерійських боєприпасів Україні: компанії країни під час перемовин уже заявили про готовність зробити це, але уряд не підписує контракти.

"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. …  Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Отже, проблема в уряді", - ствердив він.

Україна
зброя
Німеччина
Дмитро Кулеба
зброя для України
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