Проблема в уряді: Кулеба закликав Німеччину до швидшого постачання боєприпасів
Голова МЗС Дмитро Кулеба ствердив, що німецькі компанії вже заявили про готовність розширити постачання боєприпасів, але уряд не узгодив контракти
Про це мовиться в інтерв'ю Дмитра Кулеби в Bild am Sonntag.
Голова МЗС зазначив, що Німеччина могла б розширити постачання артилерійських боєприпасів Україні: компанії країни під час перемовин уже заявили про готовність зробити це, але уряд не підписує контракти.
"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. … Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Отже, проблема в уряді", - ствердив він.
- Нагадаємо, народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв раніше розповів, що Україні потрібні заборонені касетні боєприпаси - триває робота над їхнім отриманням.
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