Продавали автомати, гранатомети й боєприпаси: на Київщині затримали торговців зброєю
Під час спецоперації в Бучанському районі Київщини викрили професійних торгівців зброєю
Про це повідомили в Нацполіції України.
Торгівців затримали разом із їхнім прибутком, отриманим після реалізації зброї. Оперативники карного розшуку Київщини задокументували факти продажу автомата "АК-74" та гранатомета РПГ іноземного виробництва.
Як з'ясували правоохоронці, 24-річний житель Києва налагодив підпільну схему збуту автоматичної зброї й вибухонебезпечних предметів.
Під час чотирьох санкціонованих обшуків поліцейські вилучили автомат, пістолети, 2 кумулятивні реактивні гранати, понад 2000 набоїв, магазини до автоматів.
Фото: npu.gov.ua
Окрім зброї, також під час обшуків виявили готівку й валюту від продажу зброї та наркотичні засоби. В одній з осель фігурантів знайшли 9 кілограмів канабісу.
Фото: npu.gov.ua
Також в учасників схеми виявили мобільні телефони, слоти до сім-карток, банківські картки, ноутбук та інші речі, які вони використовували для збуту зброї та наркотиків. Зокрема, свої дії вони маскували, змінюючи номери телефонів та адреси проживання.
Фото: npu.gov.ua
За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 24-річному чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
- 14 червня Нацполіція затримала на Київщині ще одного продавця зброї, який, зокрема, торгував пістолетами, гранатометами та вибуховими пристроями
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