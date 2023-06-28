Про це повідомили в Нацполіції України.

Торгівців затримали разом із їхнім прибутком, отриманим після реалізації зброї. Оперативники карного розшуку Київщини задокументували факти продажу автомата "АК-74" та гранатомета РПГ іноземного виробництва.

Як з'ясували правоохоронці, 24-річний житель Києва налагодив підпільну схему збуту автоматичної зброї й вибухонебезпечних предметів.

Під час чотирьох санкціонованих обшуків поліцейські вилучили автомат, пістолети, 2 кумулятивні реактивні гранати, понад 2000 набоїв, магазини до автоматів.

Фото: npu.gov.ua

Окрім зброї, також під час обшуків виявили готівку й валюту від продажу зброї та наркотичні засоби. В одній з осель фігурантів знайшли 9 кілограмів канабісу.

Фото: npu.gov.ua

Також в учасників схеми виявили мобільні телефони, слоти до сім-карток, банківські картки, ноутбук та інші речі, які вони використовували для збуту зброї та наркотиків. Зокрема, свої дії вони маскували, змінюючи номери телефонів та адреси проживання.

Фото: npu.gov.ua

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 24-річному чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.