Продавали та обмінювали електронні гроші з заборонених систем РФ. СБУ викрила організацію фінансування російської агентури в Україні
СБУ викрила організацію фінансування російської агентури на Київщині. Угруповання допомагало переправляти гроші з РФ в Україну через підсанкційні платіжні системи
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
До злочинної групи входило троє жителів Київщини, які створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем РФ. Такі незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.
"За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці під час обшуків знайшли понад 13 млн грн, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами.
Організатору повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.
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