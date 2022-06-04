Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

До злочинної групи входило троє жителів Київщини, які створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем РФ. Такі незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.

"За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків знайшли понад 13 млн грн, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами.



Організатору повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.