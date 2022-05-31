СБУ викрила співробітника оборонного підприємства на проросійській агітації
Розвідка СБУ викрила російську агентуру в Укроборонпромі та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході
Про це повідомили в Службі безпеки України
З початку повномасштабної агресії РФ СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів. Речник відомства Артем Дехтяренко повідомив про останні затримання.
Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила в Києві співробітника одного з оборонних підприємств на проросійській агітації. Також у столиці до 5 років ув’язнення засуджено громадянина Росії, який закликав киян співпрацювати з ворогом.
"На Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі", – йдеться в повідомленні.
Двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО співробітники СБУ викрили в Харкові. А в Луганській області до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої ЛНР, яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.
- Нагадаємо, двох російських військових, які обстрілювали Харківщину, засудили до 11,5 років ув'язнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе