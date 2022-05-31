СБУ викрила співробітника оборонного підприємства на проросійській агітації

Про це повідомили в Службі безпеки України

З початку повномасштабної агресії РФ СБУ викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів. Речник відомства Артем Дехтяренко повідомив про останні затримання.

Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила в Києві співробітника одного з оборонних підприємств на проросійській агітації. Також у столиці до 5 років ув’язнення засуджено громадянина Росії, який закликав киян співпрацювати з ворогом.

"На Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі", – йдеться в повідомленні.

Двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО співробітники СБУ викрили в Харкові. А в Луганській області до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої ЛНР, яких захопили у полон під Сєвєродонецьком.