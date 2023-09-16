Продавав послуги 6 жінок та неповнолітньої: на Житомирщині схопили сутенера
У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у сутенерстві: він продавав послуги семи жінок, серед яких була неповнолітня та 52-річна
Про це інформує пресслужба поліції Житомирської області.
За даними слідства, серед "підопічних" 34-річного житомирянина були семеро жительок Житомира та області віком від 17 до 52 років.
"Попередньо встановлено, що житомирянин здійснював підбір жінок та пошук клієнтів. Він особисто організовував їх зустрічі. Зокрема, працюючи у службах таксі, розвозив дівчат у готельні та банні комплекси для надання сексуальних послуг за грошову винагороду. Також він займався отриманням коштів та їх розподілом", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали після організованої ним зустрічі однієї жінок з "клієнтом", одразу після того, як він відвіз їх до готельного комплексу. На місці події правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, засоби зв’язку та документацію закладу відпочинку. Також відбулися обшуки за місцями проживання жінок та підозрюваного.
Житомирянину оголосили підозру за ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ нейтралізувала угруповання сутенерів, які працювали разом з керівництвом міграційної поліції. Щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили більше ніж 50 млн грн.
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