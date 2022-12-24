"Продають" стабільний мобільний зв’язок: українців попередили про нову шахрайську схему виманювання грошей
В Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку "перемкнути" їх на іншу "вишку" і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє в telegram.
"Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", — застерігають у Центрі.
Також, за інформацією ЦПД, шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.
У Центрі протидії дезінформації закликають громадян у жодному разі не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Наголошується, що звертатися по допомогу слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар — 466, Vodafone — 111, Lifecell — 5433.
- 19 грудня стало відомо, що на Львівщині шахраї від імені райдержадміністрації збирають гроші на ЗСУ.
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