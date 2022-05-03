Продаж військових облігацій поповнив український бюджет ще на 7 млрд грн
3 травня до держбюджету надійшли ще понад 7,1 млрд грн від продажу військових облігацій
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
На аукціоні пропонували 4 випуски облігацій. Серед них один випуск – доларовий на 1 рік обігу та під 3,7% річних. Від його продажу бюджет України отримав 1,5 млрд грн.
- Офіс президента закликав міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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