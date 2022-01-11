"Продовольчі виплати" дозволять уникнути держрегулювання цін при інфляційних шоках, - експерт
Запровадження "продовольчих виплат" дозволить державі уникнути регулювання цін на продуктові товари та згладити ситуацію при інфляційних шоках, вважає політичний експерт Ігор Петренко
Про це він сказав в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на "Еспресо TV".
"Про так звані продовольчі картки заговорили через продовольчу інфляцію, яка набирає обертів не лише в Україні, але й в усьому світі… А ці "картки" дозволять не вдаватися до державного регулювання цін, але забезпечити людей, які цього потребують", – сказав він.
Як додав Петренко, такі виплати можна підв’язати під бізнес, який так само потребуватиме державної підтримки.
"Це один із підходів. Можливо, будуть розглядатися й інші", – додав він.
- Нагадаємо, радник президента Олег Устенко раніше заявляв, що інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 році може становити від 10% до 20%, що призведе до інфляційного стрибка до 8-10% і, у свою чергу, потребуватиме антикризових заходів. Зокрема, можуть розглядатися різні доплати незахищеним верствам населення, зокрема виплати за аналогією з програмою "єПідтримка", в рамках якої вакциновані українці можуть отримати 1 тис. грн і витратити її на конкретні цілі.
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- Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік інфляція подвоїлася та зросла на 10% порівняно з 2020 роком.
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