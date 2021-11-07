Продовження роботи Нормандського формату - під великим питанням, - Офіс президента
У Офісі президента України висловили сумнів, що переговори у Нормандському форматі відновляться найближчим часом
Про це заявив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у етері телеканалу "Дом".
За його словами, подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії — під питанням.
"Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням", - сказав Никифоров.
- Нагадаємо, 7 листопада Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
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