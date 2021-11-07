Продовження роботи Нормандського формату - під великим питанням, - Офіс президента

Про це заявив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у етері телеканалу "Дом".

За його словами, подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії — під питанням.

"Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням", - сказав Никифоров.