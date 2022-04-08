Продовжимо підтримувати увагу світу до військової агресії РФ, - Кулеба про благодійне турне "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



"Футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників по всьому світу на допомогу Україні, що дуже важливо. Цим благодійним турдом ми продовжимо підтримувати увагу світу до російської агресії проти України та збирати додаткові кошти для української армії", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Попередній графік ігор Shakhtar Global Tour for Peace:



9 квітня: "Олімпіакос" (Пірей, Греція) – "Шахтар"



14 квітня: "Лехія" (Гданськ, Польща) – "Шахтар"



19 квітня: "Фенербахче" (Стамбул, Туреччина) – "Шахтар"



1 травня: "Хайдук" (Спліт, Хорватія) – "Шахтар"



Усі кошти від реалізації квитків на матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

9 квітня донецький "Шахтар" розпочне серію благодійних матчів під патронатом МЗС України.

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