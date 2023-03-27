Продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збираємо на пікап
Бійці 27-ої окремої бригади Національної Гвардії України потребують Вашої допомоги у зборі на авто
Хлопцям дуже потрібен пікап 4х4 для швидкого пересування, виконання поставлених задач та збереження їхнього життя.
Наша ціль: 350 000 гривень
Номер картки банки:
5375 4112 0430 4203
Посилання для внесків на банку:
https://send.monobank.ua/jar/4CKDzNmrTd
Без Вас нам не впоратись. Кожна Ваша гривня наближає нас до Перемоги над ворогом.
Дякуємо за кожен внесок
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