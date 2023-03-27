Продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збираємо на пікап

Хлопцям дуже потрібен пікап 4х4 для швидкого пересування, виконання поставлених задач та збереження їхнього життя.

Наша ціль: 350 000 гривень

Номер картки банки:

5375 4112 0430 4203

Посилання для внесків на банку:

https://send.monobank.ua/jar/4CKDzNmrTd

Без Вас нам не впоратись. Кожна Ваша гривня наближає нас до Перемоги над ворогом.

Дякуємо за кожен внесок