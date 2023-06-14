Продюсер поділився кадром зі зйомок третьої частини "Аватару"

Фото Ландау опублікував у твіттері.

"Кожен фільм "Аватар" — це захоплююче, але епічне починання, яке потребує часу, аби досягти рівня якості, якого ми прагнемо. Команда наполегливо працює й не може дочекатися, щоб повернути глядачів на Пандору в грудні 2025 року", - пише продюсер Джон Ландау.

Прем'єра фільму "Аватар 3" запланована на 19 грудня 2025 року.