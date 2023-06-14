Продюсер поділився кадром зі зйомок третьої частини "Аватару"
Продюсер Джон Ландау поділився фото зі зйомок третьої частини фільму "Аватар"
Фото Ландау опублікував у твіттері.
"Кожен фільм "Аватар" — це захоплююче, але епічне починання, яке потребує часу, аби досягти рівня якості, якого ми прагнемо. Команда наполегливо працює й не може дочекатися, щоб повернути глядачів на Пандору в грудні 2025 року", - пише продюсер Джон Ландау.
Прем'єра фільму "Аватар 3" запланована на 19 грудня 2025 року.
- 13 червня Disney змінив дату виходів більшості своїх майбутніх фільмів - нові дати релізу отримали майбутні частини "Аватару", "Зоряних воєн" та майже всі стрічки Marvel.
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