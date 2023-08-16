Проєкт "Хочу жити" оголосив програму допомоги російським політв'язням

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Хочу жити".

Підраховано, що майже 20 тис. росіян затримали, а щонайменше 636 осіб стали фігурантами "антивоєнних" кримінальних справ з початку вторгнення Росії в Україну.

"Багато хто з них отримав страшні терміни по 7-12 років в'язниці за репости антивоєнних картинок у соцмережах. Якщо ви хочете повернути своїх близьких, котрі потрапили під репресивну ковзанку путінського режиму за антивоєнну позицію чи підтримку України, пишіть нам на пошту [email protected]", - йдеться у повідомленні.

Проєкт "Хочу жити" надає юридичний супровід, а також іншу посильну допомогу для звільнення тих, хто виступає проти злочинної війни та диктатури.

"Ми ініціюватимемо передачу таких людей в Україну (через обмін чи іншими способами) з можливістю забезпечення політичного притулку в Україні та країнах Європейського Союзу", - пише проєкт "Хочу жити".