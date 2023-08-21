"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Новий водогін проклали між річкою Інгулець і Південним водосховищем. Роботи зайняли 76 днів. За цей час вдалося укласти 27 км нових мереж.

"Проєкт такого масштабу втілили вперше за часів незалежності України! За довжиною прокладених труб, потужністю насосів і темпами будівництва", - написав Лисак.

Проєкт було реалізовано державним коштом – із Фонду ліквідації наслідків російської агресії.

"Він остаточно розв'язує проблему водопостачання для мешканців Кривого Рогу", - зазначив Лисак.

Окрім того, трубопровід забезпечить водою жителів Криворізького й Нікопольського районів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Утім це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнемо ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня ними зможемо перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води", - резюмував чиновник.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ситуація з водою на Дніпропетровщині

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.

Основний проєкт – це будівництво водогону "Інгулець – Південне".

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - розповідав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

При цьому було запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт.

Наразі водопостачання в Кривому Розі суттєво обмежене, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок.