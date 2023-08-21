"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін
Запущено в роботу новий магістральний водогін, який забезпечить водою жителів Криворізького та Нікопольського районів, постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Новий водогін проклали між річкою Інгулець і Південним водосховищем. Роботи зайняли 76 днів. За цей час вдалося укласти 27 км нових мереж.
"Проєкт такого масштабу втілили вперше за часів незалежності України! За довжиною прокладених труб, потужністю насосів і темпами будівництва", - написав Лисак.
Проєкт було реалізовано державним коштом – із Фонду ліквідації наслідків російської агресії.
"Він остаточно розв'язує проблему водопостачання для мешканців Кривого Рогу", - зазначив Лисак.
Окрім того, трубопровід забезпечить водою жителів Криворізького й Нікопольського районів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
"Утім це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнемо ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня ними зможемо перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води", - резюмував чиновник.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ситуація з водою на Дніпропетровщині
6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.
Основний проєкт – це будівництво водогону "Інгулець – Південне".
"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - розповідав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
При цьому було запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт.
Наразі водопостачання в Кривому Розі суттєво обмежене, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе