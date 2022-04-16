Професійні пожежники та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну, - ДСНС

Про це повідомляє ДСНС.



"Професійні пожежні та рятувальники із Сполучених Штатів Америки, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну для надання допомоги українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах", - йдеться в повідомленні.



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