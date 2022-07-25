Профспілки закликали Єврокомісію встановити поріг максимальної температури для роботи у спеку

Про це інформує Euractiv.

Водночас кілька країн-членів мають закони, що обмежують робочі години в умовах надмірної спеки, проте багато країн не мають загальнонаціональних обмежень на спеку.

Згідно з дослідженнями опитувального агентства Eurofound, 23% всіх працівників ЄС чверть часу працюють під впливом високих температур.

Цей показник зростає до 36% у сільському господарстві та промисловості та 38% для будівельників.

Попередні дослідження пов’язували високі температури з декількома хронічними захворюваннями та підвищеним ризиком отримання травм на виробництві.

"Робітники щодня знаходяться на передовій кліматичної кризи, і їм потрібен захист, щоб протистояти небезпеці екстремальних температур, яка постійно зростає", — сказав Клаес-Мікаель Шталь, заступник генерального секретаря Європейської конфедерації профспілок.

Профспілки заявляють, що більшість країн ЄС не мають законодавства про максимальну температуру на робочих місцях, хоча у Бельгії, Угорщині та Латвії існують певні обмеження на діяльність.

Профспілка заявила, що у Франції, де наразі немає температурних обмежень на робочому місці, лише у 2020 році через вплив тепла померло 12 працівників. В Іспанії, де минулого тижня через сильну спеку загинуло троє працівників, діють температурні обмеження, але лише для певних професій.

Наприклад, 23 липня у Мадриді 60-річний вуличний прибиральник з місячним контрактом помер під час роботи внаслідок теплового удару. 56-річний складський працівник у передмісті Мадрида також помер у суботу від теплового удару, який отримав під час роботи.

Минулого тижня Мадрид домовився з профспілками про обмеження ручного прибирання вулиць до температури нижче 39°C.

Середня температура по всьому світу зросла більш ніж на 1,1 °C у порівнянні з доіндустріальною епохою.

Науковці вважають, що через глобальне потепління хвилі смертоносної спеки наставатимуть частіше та будуть інтенсивнішими з дедалі вищим рівнем забруднення атмосфери вуглецем.

Цього року комісія ООН з питань клімату попередила, що ще десятки мільйонів людей постраждають від екстремальної спеки при потеплінні на 2°C; водночас передбачається, що у майбутньому Земля нагріється на 2,7°C.

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