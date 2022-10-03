Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми маємо початок нового офіційного обговорення, у рамках Альянсу, можливості вступу України до НАТО. Нашу заявку повинні як мінімум розглянути, тобто зібратися офіційні представники всіх держав і дати якусь відповідь Україні", - прокоментував політолог.



Володимир Воля зазначив, що така дискусія буде корисна серед країн членів НАТО, тому що ще раз покаже, хто в Альянсі "заслані козачки" від Росії, а хто насправді друзі України.



"Я прогнозую, що з початком розгляду заявки України й при голосуванні за те, яку відповідь надати, три держави однозначно проголосують проти вступу України до НАТО. Це у першу чергу Орбан, Угорщина, потім Ердоган, Туреччина, і Болгарія. Крім того, відомо про заяву дев'яти держав, які однозначно підтримують членство України в Альянсі. Однак, поки з Канадою не зрозуміло чи так, чи ні, так само і з США, які ще визначатимуть свої позиції шляхом внутрішніх консультацій між собою", - зауважив Воля.



Політолог підкреслив, що було б важливим і доречним, якби Україні врешті надали особливий формат партнерства на той момент, поки будуть тривати процедури вступу до Альянсу.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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