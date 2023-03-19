Про це повідомили на сайті Midjourney.

Зазначається, що кожен журнал містить добірку художніх творів, що складається із 10 000 зображень із найвищим рейтингом, а також інтерв’ю з членами спільноти Midjourney.

Також у журналі будуть публікувати підказки з користування Midjourney.

Додається, що місячна передплата коштує $4, але перший випуск можна замовити безкоштовно, якщо ввести промокод subscriber під час оплати.

Довідка

Midjourney — незалежна дослідницька лабораторія та назва її власної програми штучного інтелекту, яка створює цифрові зображення з описів природною мовою. Лабораторія фінансується самостійно, її діяльність зосереджена на дизайні, людській інфраструктурі та штучному інтелекті. Програма Midjourney дозволяє користувачам генерувати цифрові зображення на основі текстових запитів.