Програма штучного інтелекту Midjourney запустила власний друкований журнал
Незалежна дослідницька лабораторія Midjourney оголосила про запуск власного щомісячного журналу
Про це повідомили на сайті Midjourney.
Зазначається, що кожен журнал містить добірку художніх творів, що складається із 10 000 зображень із найвищим рейтингом, а також інтерв’ю з членами спільноти Midjourney.
Також у журналі будуть публікувати підказки з користування Midjourney.
Додається, що місячна передплата коштує $4, але перший випуск можна замовити безкоштовно, якщо ввести промокод subscriber під час оплати.
Довідка
Midjourney — незалежна дослідницька лабораторія та назва її власної програми штучного інтелекту, яка створює цифрові зображення з описів природною мовою. Лабораторія фінансується самостійно, її діяльність зосереджена на дизайні, людській інфраструктурі та штучному інтелекті. Програма Midjourney дозволяє користувачам генерувати цифрові зображення на основі текстових запитів.
- Раніше The Washington Post провів інтерв'ю з ботом Chat GPT: штучний інтелект збентежився, коли журналіст "викрив" псевдонім ШІ та обурився через посягання на його кордони.
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