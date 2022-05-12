Програма соціальних виплат 6 500 грн та 2000 грн не має достатнього фінансування, - ексміністр соцполітики Рева
Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що сьогодні соціальна політика в Україні не може надати повною мірою фінансову допомогу тимчасово переміщеним особам тому, що не забезпечені грошима навіть базові планові соціальні видатки
Про це він розповів в етері Еспресо.
Ексміністр соціальної політики зазначив, що з початком війни був переглянутий бюджет, і при недостатньому фінансуванню міністерства соціальної політики на той момент, все-таки зняли ще 32 млн грн.
"Коли вони урізали планові соціальні видатки, то будь-яке розширення програм не могло б бути профінансоване тому, що практично не були забезпечені грошима базові видатки. Потім збільшили допомогу на переселенців 2000 грн на дорослих і 3000 грн на дітей, розмір допомоги виріс з колишньої цифри 442 гривні на дорослого і 882 грн на дитину, також додамо сюди зростання кількості переселенців. І замість того, щоб збільшити витрати, взяли їх і скоротили. Тепер всі дивуються, чому не платять. Тому, що просто не фінансується ця програма", – пояснив Андрій Рева.
Ще один важливий момент підкреслив ексміністр соціальної політики: "Внесені зміни у саму постанову і тепер, починаючи з 1 травня, ті внутрішньо переміщені особи, на території яких вже закінчилися бойові дії і не зруйновані у них будинки, вони не отримаюсть цю допомогу. До прикладу, люди переїхали з Чернігова або з Сум на більш небезпечні території й зараз не можуть повернутися у свої домівки, навіть, якщо оселі уціліли, а от соціальна та комунальна інфраструктура не відновлені, але таких людей позбавили виплат".
Андрій Рева висловив своє невдоволення щодо безпорадності соціальної політики сьогодні в Україні.
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