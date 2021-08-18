Прохолодне повітря та дощі: прогноз погоди на 19 серпня від Наталки Діденко
В Україні 19 серпня очікується свіжа погода, проте у центральних областях, на Півдні та Сході пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Так, 19 серпня, на Спаса, в більшості областей України повітря буде свіжим, комфортним, протягом дня очікується +22°C…+27°C, вночі та вранці навіть буде прохолодно, +10°C …+16°C.
У Дніпрі з районами, на Полтавщині, Запоріжжі, Херсонщині градуси з'їдуть до +27°C…+29°C.
І лише на Сході ще затримається завтра спека у вигляді +28°C…+32°C.
Дощі, пов'язані з сьогоднішнім атмосферним фронтом, у четвер пройдуть у центральних областях, на Півдні та подекуди на Сході.
На Заході та Півночі України 19 серпня опади малоймовірні.
У Києві на Спаса ще може затриматися хмарність, проте дощі в столиці завтра - навряд. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +22°C…+24°C.
За попередніми прогнозами, в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликого дощу. Вдень +24°C, ввечері +18°C…+20°C.
На День Прапора, 23 серпня, у Києві буде сонячно, +25°C.
І на День Незалежності, 24 серпня, погода в Києві обіцяє бути хорошою. Буде багато сонця, дощ не очікується. Вдень +24°C…+26°C, ввечері +18°C…+20°C.
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