Прокуратура готує дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку"
Київська прокуратура готує дві підозри через напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера
Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, передає Еспресо.TV.
"На цей час планується вручення двох підозр двом особам. Я повідомлю про вже здійснені процесуальні рішення як тільки це відбудеться", - заявила вона.
Наразі кримінальне провадження розслідується за частиною 1, 3 статті 171 Кримінального кодексу України.
"Додаткова кваліфікація була додана сьогодні ЄРДР, оскільки є ознака вчинення протиправних дій відносно журналістів з використанням службового становища службовою особою", - зауважила речниця.
Довідка: Частина 3 ст. 171 КК “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”. Передбачає відповідальність за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб.
Частина 1 статті 171 КК передбачає відповідальність за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".
- Згодом, Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову Мецгера на час проведення розслідування у зв'язку із нападом на журналістів "Радіо Свободи" і тимчасово призначила Сергія Єрмакова головою правління.
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