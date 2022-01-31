Прокуратура повідомила про підозру заступнику Кличка Пантелеєву
Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву повідомили про підозру у неприйнятті заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
Так, колишнього ліквідатора ВАТ "Радикал" звинувачують в ухиленні від проведення відновлювальних заходів з ліквідації забруднення, що спричинило тяжкі наслідки на території, яка зазнала забруднення небезпечними речовинами.
Забруднення території заводу небезпечними відходами завдало збитків у розмірі понад 40 млрд грн, а агальний обсяг ртуті та ртутьмістких речовин досяг близько 200 тисяч тонн.
За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про заступника Кличка Пантелеєва. За матеріалами слідства, внаслідок його дій протягом 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не було проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення.
КМДА підтвердила вручення підозри Пантелеєву і назвала це "черговою спробою політичного тиску на міську владу".
- Нагадаємо, 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець".
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