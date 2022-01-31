Прокуратура повідомила про підозру заступнику Кличка Пантелеєву

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.



Так, колишнього ліквідатора ВАТ "Радикал" звинувачують в ухиленні від проведення відновлювальних заходів з ліквідації забруднення, що спричинило тяжкі наслідки на території, яка зазнала забруднення небезпечними речовинами.



Забруднення території заводу небезпечними відходами завдало збитків у розмірі понад 40 млрд грн, а агальний обсяг ртуті та ртутьмістких речовин досяг близько 200 тисяч тонн.



За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про заступника Кличка Пантелеєва. За матеріалами слідства, внаслідок його дій протягом 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не було проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення.



КМДА підтвердила вручення підозри Пантелеєву і назвала це "черговою спробою політичного тиску на міську владу".



Нагадаємо, 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець".