Першому заступнику голови КМДА Поворознику вручили підозру у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО

Про це повідомляє Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.



"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками", - сказав Кличко.



Очільник міста нагадав історію віділення РНБО земельної ділянки.



Міський голова зазначив, що у 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.



"Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище", - уточнив мер Києва.



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