Прокуратура РФ скасувала виклик журналіста Цимбалюка щодо звинувачень у розпалюванні ворожнечі, - адвокат

Про це написав адвокат Микола Полозов.



" на сьогодні помічником прокурора ЦАО м. Москви був призначений виклик Романа для надання пояснень… Роману необхідно було з'явитися на 10:00 до кабінету №43 Прокуратури ЦАО м. Москви… Помічник прокурора не з'явилася на призначений нею захід… Молодик, мабуть, теж помічник прокурора... оголосив, що насправді виклик було відкликано, та попросив залишити свої контакти", - повідомив він.



Михайло Полозов зауважив, що поки незрозуміло, добре це чи ні.



"У будь-якому разі м'яч зараз на стороні державних органів РФ, подивимося, які дії вони будуть вчиняти. Не виключено, що прокуратура вирішила не навантажувати себе зайвою роботою перед новорічним корпоративом, і активність з'явиться вже наступного року. Проте це не точно", - зауважив він.



Сам Роман Цимбалюк у етері "Ехо Москви" розповів, що перебуває в Києві.



"Мені дійсно потрібні гарантії безпеки, що я можу працювати в РФ… Займатися судовими розглядами з ймовірністю поїхати (у місце позбавлення волі, - ред.) на «п'ятірку» у мене жодних планів немає", - пояснив журналіст.

Нагадаємо, у Росії українському журналісту Роману Цимбалюку закидають екстремізм.

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів.

Роман Цимбалюк заявив, що в РФ його переслідують за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" до росіян.

Роман Цимбалюк не пішов на пресконференцію Путіна

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