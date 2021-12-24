Прокуратура РФ скасувала виклик журналіста Цимбалюка щодо звинувачень у розпалюванні ворожнечі, - адвокат
Московська прокуратура скасувала виклик українського журналіста Романа Цимбалюка щодо надання пояснень стосовно звинувачення в "розпалюванні ненависті або ворожнечі"
Про це написав адвокат Микола Полозов.
" на сьогодні помічником прокурора ЦАО м. Москви був призначений виклик Романа для надання пояснень… Роману необхідно було з'явитися на 10:00 до кабінету №43 Прокуратури ЦАО м. Москви… Помічник прокурора не з'явилася на призначений нею захід… Молодик, мабуть, теж помічник прокурора... оголосив, що насправді виклик було відкликано, та попросив залишити свої контакти", - повідомив він.
Михайло Полозов зауважив, що поки незрозуміло, добре це чи ні.
"У будь-якому разі м'яч зараз на стороні державних органів РФ, подивимося, які дії вони будуть вчиняти. Не виключено, що прокуратура вирішила не навантажувати себе зайвою роботою перед новорічним корпоративом, і активність з'явиться вже наступного року. Проте це не точно", - зауважив він.
Сам Роман Цимбалюк у етері "Ехо Москви" розповів, що перебуває в Києві.
"Мені дійсно потрібні гарантії безпеки, що я можу працювати в РФ… Займатися судовими розглядами з ймовірністю поїхати (у місце позбавлення волі, - ред.) на «п'ятірку» у мене жодних планів немає", - пояснив журналіст.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.98
- Актуальне
- Важливе