"Від нашого бункера вашому - полум’яний привіт!": український журналіст у Москві Роман Цимбалюк не пішов на пресконференцію Путіна

Про це пише Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.



Журналіст заявив, що цього року не пішов на пресконференцію Володимира Путіна, і дивитиметься її онлайн. За його словами, цього тижня йому дзвонили безліч разів із пресслужби Кремля із запитаннями, чи буде він присутній на заході.



Цимбалюк підкреслив, що адміністрація президента РФ організувала проти нього не тільки травлю, а й цілком реальну справу, проте пресслужба того ж президента чекає на прихід незручного журналіста.



"Бо Путіну можна ставити будь-які питання, він їх чекає і йому нудно без них, але нема кому їх ставити - немає журналістів, а якщо є, то розумно бояться за своє життя і свободу", - пише журналіст.



"Хочете питання - надіньте намордники своїм собакам. Я не був навчений бути терплячим. Тому буду дивитися цьогорічну пресконференцію онлайн. Від нашого бункера вашому - полум'яний привіт!" - підсумував Цимбалюк.



Нагадаємо, сьогодні у московському Манежі проходить щорічна пресконференція президента РФ Володимира Путіна.



Нагадаємо, у Росії українському журналісту Роману Цимбалюку закидають екстремізм.

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів.

Роман Цимбалюк заявив, що в РФ його переслідують за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" до росіян.

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