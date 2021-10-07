Прокуратура вручила підозру відстороненому голові Укрексімбанку Мецгеру за напад на журналістів
Прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю
Про це Мецгер повідомив у Facebook.
"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків", - написав він.
Згідно з текстом документа, Мецгера підозрюють у незаконному вилученні зібраних, опрацьованих та підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв'язку зі своєю професійною діяльністю та перешкоджанні виконанню ним професійних обов'язків.
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