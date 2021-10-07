Прокуратура вручила підозру відстороненому голові Укрексімбанку Мецгеру за напад на журналістів

Про це Мецгер повідомив у Facebook.



"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ. Вчора вони чомусь приїжджали до приміщення банку, але я вже не мав законних підстав там знаходиться після того, як написав заяву про відсторонення від виконання обов’язків", - написав він.



Згідно з текстом документа, Мецгера підозрюють у незаконному вилученні зібраних, опрацьованих та підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв'язку зі своєю професійною діяльністю та перешкоджанні виконанню ним професійних обов'язків.



Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".

У посольстві США сподіваються на прозоре розслідування інциденту.

В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb