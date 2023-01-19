Прокурор готує Алеку Болдвіну обвинувачення в ненавмисному вбивстві операторки-українки
Актору Алеку Болдвіну та зброярці Ханні Гутьєррес Рід буде пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки-українки Галини Хатчинс
Про це пише BBC.
У четвер окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс повідомила, що звинувачення проти Рід і Болдвіна висунуть до кінця місяця.
Хатчінс народилася і виросла в Україні, а в США стала кінооператором. Вона загинула в жовтні 2021 року. Їй було 42.
Болдвін випадково вистрілив їй у груди на зйомках вестерну "Іржа" з реквізитного пістолета, в якому опинився бойовий патрон. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося.
Рикошетом у плече було також поранено режисера фільму Джоел Соуза, він вижив.
Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
- Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс.
- У вересні прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе