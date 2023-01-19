Про це пише BBC.

У четвер окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс повідомила, що звинувачення проти Рід і Болдвіна висунуть до кінця місяця.

Хатчінс народилася і виросла в Україні, а в США стала кінооператором. Вона загинула в жовтні 2021 року. Їй було 42.

Болдвін випадково вистрілив їй у груди на зйомках вестерну "Іржа" з реквізитного пістолета, в якому опинився бойовий патрон. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося.

Рикошетом у плече було також поранено режисера фільму Джоел Соуза, він вижив.

Зйомки фільму призупинено, триває слідство.

Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс.

У вересні прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних".

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