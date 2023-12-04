Прокурори ідентифікували командира окупантів, який жорстоко побив підприємця в Ізюмі

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний є командиром взводу підвозу ПМП, 252-го гвардійського мотострілецького полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу РФ.



Правоохоронці зазначають, що вночі 2 травня 2022 року російський військовий разом із вісьмома підлеглими увірвався до помешкання підприємця в Ізюмі та вимагав від чоловіка зізнатись у нібито корегуванні вогню ЗСУ по російських позиціях або здати тих, хто це робить.



"Не отримавши бажаної інформації, він почав бити ізюмчанина прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор", - йдеться в повідомленні.



За даними слідства, після цього окупанти повели потерпілого до гаража, де підозрюваний звернув увагу на відсутність коліс на автомобілях і це його розлютило. За це він знову сильно вдарив прикладом автомата по спині чоловіка та здійснив один постріл біля голови потерпілого.



Командир окупантів віддав наказ підлеглим залишити територію домоволодіння, повідомивши власнику, що вони повернуться. Наступного дня командир знов приїхав зі своїми підлеглими до оселі ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами в живіт. Після цього окупанти пограбували будинок підприємця та втекли.



Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру російському військовому за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Ідентифікація російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів на Харківщині, триває, зазначили правоохоронці.