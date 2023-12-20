Прокурори МКС підтвердили контакти з ексофіцером ГРУ, який готовий свідчити про воєнні злочини

Про це Укрінформу повідомив пресслужба Офісу.

“Згідно зі Статтею 15 Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), будь-яка особа може надсилати інформацію чи повідомлення про ймовірні злочини прокурору МКС, який зобов’язаний захищати конфіденційність отриманої інформації. Тому ми зазвичай не коментуємо такі повідомлення. У цьому випадку можемо підтвердити, що ми отримали повідомлення, оскільки відправник оприлюднив цей факт”, - йдеться у відповіді в Офісі прокурора МКС.

Там додали, що відповідно до правил конфіденційності Офіс не може надати додаткової інформації щодо розслідувань.

“Зокрема, Офіс не може підтвердити чи спростувати, чи залучають особу як потенційного свідка, чи в будь-якій іншій якості”, - повідомили виданню.

Раніше журналісти повідомили, що Саліков звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії. В Офісі генерального прокурора досліджують інформацію від нього.