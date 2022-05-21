Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За словами прокурорів, Національного наукового центру неодноразово обстрілювали військовослужбовці російської армії.

Під час огляду знайдено та вилучено речові докази, серед іншого, й частини боєприпасів різних видів озброєння.

За результатами проведених слідчих дій та зібрання речових доказів призначать необхідні експертні дослідження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb