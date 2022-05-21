Прокурори зібрали докази російських обстрілів ядерної установки Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". Фото
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури на Харківщині, спеціалісти-вибухотехніки, експерти-криміналісти та спеціалісти Державної екологічної інспекції провели огляд території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За словами прокурорів, Національного наукового центру неодноразово обстрілювали військовослужбовці російської армії.
Під час огляду знайдено та вилучено речові докази, серед іншого, й частини боєприпасів різних видів озброєння.
За результатами проведених слідчих дій та зібрання речових доказів призначать необхідні експертні дослідження.
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