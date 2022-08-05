Promocodius: як український стартап пережив кризу у перші місяці вторгнення
Повномасштабне вторгнення до України стало випробуванням для всіх. Не став виключенням і вітчизняний бізнес, який повинен був оперативно реагувати на виклики сьогодення та пристосовуватись до нових реалій
У цій статті розповідаємо про те, як перші місяці вторгнення пережила команда проекту Promocodius. Це стартап, котрий пропонує споживачам актуальні купони та знижки від інтернет-магазинів та популярних брендів.
У команді Promocodius згадують, що перші тижні вторгнення викликали шок не тільки у споживачів, а й у бізнесу.
Експерти сайту Promocodius й самі достеменно не знали, хто залишиться на ринку, а хто згортатиме акційні пропозиції. Там відзначають, що близько 65% компаній коливалися, чи формувати знижкові пропозиції.
Аудиторія, яка шукала та використовувала промокоди інтернет-магазинів, значно скоротилася. Аналіз трафіку у перший місяць засвідчив: кількість відвідувачів з України скоротилася.
Фактори, що дозволили команді Promocodius втриматися та результати перших місяців війни
Керівники проекту охоче перелічили фактори, які дозволили проекту втриматися "на плаву" та покращити свої позиції на ринку:
- Ефективна організація робочого процесу. Справжнім мастхевом став тімбілдінг, який допоміг працівникам вкотре пригадати, що вони є членами однієї великої команди. Його позитивну роль відзначило близько 85% співробітників.
- Правильна постановка мети діяльності компанії. Усі працівники усвідомлювали, що для багатьох українців наявність знижок та промокодів – можливість заощадити у такий непростий час.
- Наявність додаткової мотивації. Частину оплачуваного робочого часу співробітникам було дозволено витрачати на проекти ІТ-спротиву
І насамкінець, компанії Promocodius вдалося втриматися на плаву завдяки мультирегіональності проекту, адже сайт працює в інших країнах.
Аналізуючи споживацькі інтереси та трафік сайту Promocodius, можна констатувати, що населення активніше стало використовувати промокоди. Виходячи з того, яким затребуваними є промокод Joker Casino, знижки у закладах харчування, стає зрозуміло, що люди охочіше витрачають на дозвілля.
Найбільш актуальні запити на сьогодні:
- одяг та взуття (близько 40%);
- засоби гігієни (близько 34%);
- доставка їжі, таксі, перевезення (29%);
- купівля електроніки (26%);
- позики та кредитування (18%).
Також важливо, що збільшився об’єм трафіку, хоч статистика по Україні за травень-червень 2022 року нижча, ніж минулорічна. Але це на 73% краще, ніж у березні-квітні!
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