Промоутер анонсував завершення кар'єри Джошуа
Промоутер Едді Хірн розповів, що Ентоні Джошуа планує завершити кар'єру у найближчі роки
Про це повідомляє Boxing News 24.
За словами Хірна, Джошуа не бачить себе в боксі через 3-4 роки.
"За 2 роки він ще може провести 4 бої. Тепер йому байдуже, що думають люди. Він дбав про це всю карʼєру, дав людям усе. Він може стати амбасадором та речником боксу у Британії. Тепер треба просто перемагати. Якщо він боксуватиме так і надалі, переможе Вайлдера - всі казатимуть, який він молодець. З Деонтеєм гонорари повинні бути 50 на 50", - сказав промоутер Едді Хірн.
У минулий вікенд 33-річний Ентоні Джошуа нокаутував Роберта Хеленіуса у 7-му раунді.
Хто такий Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.
1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна.
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