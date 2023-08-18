Промоутер анонсував завершення кар'єри Джошуа

Про це повідомляє Boxing News 24.

За словами Хірна, Джошуа не бачить себе в боксі через 3-4 роки.

"За 2 роки він ще може провести 4 бої. Тепер йому байдуже, що думають люди. Він дбав про це всю карʼєру, дав людям усе. Він може стати амбасадором та речником боксу у Британії. Тепер треба просто перемагати. Якщо він боксуватиме так і надалі, переможе Вайлдера - всі казатимуть, який він молодець. З Деонтеєм гонорари повинні бути 50 на 50", - сказав промоутер Едді Хірн.

У минулий вікенд 33-річний Ентоні Джошуа нокаутував Роберта Хеленіуса у 7-му раунді.

Хто такий Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У 2021 році титули в британця відібрав українець Олександр Усик, який у серпні минулого року переміг його й у реванші.

1 квітня 2023 року Ентоні Джошуа повернувся на ринг після двох поспіль поразок та переміг за очками американця Джермейна Франкліна.