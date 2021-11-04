Промоутер Джошуа назвав боксерську категорію, яка зараз цікавіша за надважку вагу
Промоутер британського важковаговика Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що зараз найцікавішою в боксі є легка вага
Про це Хірн сказав, анонсуючи бій між американцями Девіном Хейні та Джозефом Діасом, повідомляє BoxingScene.
За його словами, бій між боксерами зі США за звання регулярного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 к) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) обіцяє бути приголомшливим, а сама ця категорії зараз найцікавіша у боксі.
"Це буде приголомшливий бій у найбільш захопливій зараз категорії в боксі. Девін мріяв про великі бої, і після справжніх випробувань з Лінаресом на нього чекає ще один масштабний поєдинок проти зухвалого Діаса", - сказав Хірн.
Він також нагадав, що є організатором бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між американцем Теофімо Лопесом та австралійцем Джорджем Камбососом, який відбудеться 27 листопада в Нью-Йорку (США).
"Напруга лише зростатиме, і оскільки Теофімо Лопес і Джордж Камбосос незабаром зустрінуться в Нью-Йорку, у нас є план дій, який потрібно втілити у життя. Усі ці зіркові таланти у легкій вазі прагнуть довести, що саме вони – королі дивізіону", - розповів Хірн.
У легкій вазі виступає українець Василь Ломаченко. Свій наступний поєдинок він проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 4 листопада про бій між володарем титулу "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні та Джозефа Діаса було оголошено офіційно.
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