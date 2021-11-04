Промоутер Джошуа назвав боксерську категорію, яка зараз цікавіша за надважку вагу

Про це Хірн сказав, анонсуючи бій між американцями Девіном Хейні та Джозефом Діасом, повідомляє BoxingScene.

За його словами, бій між боксерами зі США за звання регулярного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 к) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) обіцяє бути приголомшливим, а сама ця категорії зараз найцікавіша у боксі.

"Це буде приголомшливий бій у найбільш захопливій зараз категорії в боксі. Девін мріяв про великі бої, і після справжніх випробувань з Лінаресом на нього чекає ще один масштабний поєдинок проти зухвалого Діаса", - сказав Хірн.

Він також нагадав, що є організатором бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між американцем Теофімо Лопесом та австралійцем Джорджем Камбососом, який відбудеться 27 листопада в Нью-Йорку (США).

"Напруга лише зростатиме, і оскільки Теофімо Лопес і Джордж Камбосос незабаром зустрінуться в Нью-Йорку, у нас є план дій, який потрібно втілити у життя. Усі ці зіркові таланти у легкій вазі прагнуть довести, що саме вони – королі дивізіону", - розповів Хірн.

У легкій вазі виступає українець Василь Ломаченко. Свій наступний поєдинок він проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.