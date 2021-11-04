У США оголосили про бій, в якому визначиться потенційний суперник Ломаченка
Про бій між володарем титулу "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні та Джозефа Діаса оголошено офіційно
Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.
Поєдинок між двома американцями - володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні та офіційним претендентом на пояс Джозефом Діасом відбудеться 4 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
Переможець цього поєдинку може стати наступним суперником українця Василя Ломаченка, який лідирує у рейтингу WBC та претендує на статус обов'язкового претендента на титул.
Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC володіє ще один американець Теофімо Лопес, який за правилами організації звільнений від обов'язкових захистів та є абсолютним чемпіоном світу.
Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.
-
Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.4
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе