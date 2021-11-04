У США оголосили про бій, в якому визначиться потенційний суперник Ломаченка

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.

Поєдинок між двома американцями - володарем "регулярного" титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіном Хейні та офіційним претендентом на пояс Джозефом Діасом відбудеться 4 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

Переможець цього поєдинку може стати наступним суперником українця Василя Ломаченка, який лідирує у рейтингу WBC та претендує на статус обов'язкового претендента на титул.

Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC володіє ще один американець Теофімо Лопес, який за правилами організації звільнений від обов'язкових захистів та є абсолютним чемпіоном світу.

Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.



Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

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