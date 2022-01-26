Промоутер Джошуа прокоментував чутки про відмову від реваншу з Усиком
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер поки не вирішив, чи дозволити Олександру Усику та Тайсону Ф'юрі побитися за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє DAZN.
За його словами, Джошуа лише розглядає пропозицію, аби за відступні дозволити Усику та Ф'юрі провести бій за усі титули, а потім зустрітися з переможцем поєдинку.
"Однозначно немає жодної укладеної угоди про те, що Джошуа відходить убік. Є розмови, і я також спілкуюся з ним. Він хоче провести реванш із Олександром Усиком, якщо тільки до нас не надійде довгостроковий контракт, у якому буде сенс. Це набагато глибше ніж просто виплата у вигляді відступних", - сказав Хірн.
Він додав, що головною метою Джошуа є повернення чемпіонських поясів, які у нього минулого року відібрав Усик.
"Джошуа має план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз він має залізну можливість це зробити – реванш з Усиком. Будь-який інший план має бути ґрунтовним, а не лише у вигляді надії на бій із переможцем", - пояснив Хірн.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
-
Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе