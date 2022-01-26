Промоутер Джошуа прокоментував чутки про відмову від реваншу з Усиком

Про це повідомляє DAZN.

За його словами, Джошуа лише розглядає пропозицію, аби за відступні дозволити Усику та Ф'юрі провести бій за усі титули, а потім зустрітися з переможцем поєдинку.

"Однозначно немає жодної укладеної угоди про те, що Джошуа відходить убік. Є розмови, і я також спілкуюся з ним. Він хоче провести реванш із Олександром Усиком, якщо тільки до нас не надійде довгостроковий контракт, у якому буде сенс. Це набагато глибше ніж просто виплата у вигляді відступних", - сказав Хірн.

Він додав, що головною метою Джошуа є повернення чемпіонських поясів, які у нього минулого року відібрав Усик.

"Джошуа має план. Він хоче лише повернути чемпіонські титули. Зараз він має залізну можливість це зробити – реванш з Усиком. Будь-який інший план має бути ґрунтовним, а не лише у вигляді надії на бій із переможцем", - пояснив Хірн.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.

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