Промоутер Джошуа відповів на пропозицію відмовитися від реваншу з Усиком
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер не має наміру відмовлятися від другого бою з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Хірна, зараз Джошуа сконцентрований на реванші з Усиком і поки не отримував пропозиції поступитися правом на поєдинок з українцем іншому британському боксеру - Тайсону Ф'юрі.
"Наразі весь фокус на реванші. Ентоні Джошуа хоче битися з Олександром Усиком. Якщо говорити про пропозицію відступити вбік, то її не було. Ми спілкуємося з Джошуа безпосередньо, і все, чого він хоче - це реванш з Усиком", - запевнив Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 2 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа може дозволити Олександру Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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