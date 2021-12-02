Промоутер Джошуа відповів на пропозицію відмовитися від реваншу з Усиком

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Хірна, зараз Джошуа сконцентрований на реванші з Усиком і поки не отримував пропозиції поступитися правом на поєдинок з українцем іншому британському боксеру - Тайсону Ф'юрі.

"Наразі весь фокус на реванші. Ентоні Джошуа хоче битися з Олександром Усиком. Якщо говорити про пропозицію відступити вбік, то її не було. Ми спілкуємося з Джошуа безпосередньо, і все, чого він хоче - це реванш з Усиком", - запевнив Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).