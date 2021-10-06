Промоутер Джошуа заявив, що реванш з Усиком доведеться відкласти
Другий поєдинок британського важковаговика Ентоні Джошуа проти Олександра Усика не відбудеться у лютому через травму в українця
Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.
За його словами, через розсічення в Усика, яке він отримав під час бою з Джошуа, другий бій між українцем та британцем доведеться перенести з лютого на березень-квітень.
"У мене запланована зустріч з Алексом Красюком наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани", - сказав Хірн.
Він додав, що окрім українця, Ентоні Джошуа має намір у майбутньому зустрітися з британцями Тайсоном Ф'юрі і Ділліаном Вайтом та американцем Деонтеєм Вайлдером.
"Вважаю, що Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом та Усиком, тому що він постійно боровся з топовими бійцями. Ентоні продовжить це робити.Та думаю, що наразі бій з Усиком - єдине, про що справді думає Джошуа", - сказав Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 вересня Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.
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