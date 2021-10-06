Промоутер Джошуа заявив, що реванш з Усиком доведеться відкласти

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24.

За його словами, через розсічення в Усика, яке він отримав під час бою з Джошуа, другий бій між українцем та британцем доведеться перенести з лютого на березень-квітень.

"У мене запланована зустріч з Алексом Красюком наприкінці жовтня, коли все вляжеться. Швидше за все, бій пройде в березні або квітні. В Усика було сильне розсічення. Упевнений, що вони підуть у відпустку, так що команда Усика навряд чи буде активно працювати до грудня. Вже потім ми почнемо будувати плани", - сказав Хірн.

Він додав, що окрім українця, Ентоні Джошуа має намір у майбутньому зустрітися з британцями Тайсоном Ф'юрі і Ділліаном Вайтом та американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Вважаю, що Джошуа однозначно поб'ється з Ф'юрі, Вайлдером, Вайтом та Усиком, тому що він постійно боровся з топовими бійцями. Ентоні продовжить це робити.Та думаю, що наразі бій з Усиком - єдине, про що справді думає Джошуа", - сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).