Промоутер назвав компонент, в якому Усик переважає Ф'юрі та Вайлдера
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українець набагато сильніший за Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера в технічній майстерності
Про це Красюк заявив у інтерв'ю The Sun.
За його словами, британець та американець, у формі, яку вони показали у поєдинку 10 жовтня, не зможуть скласти конкуренції Усику.
"Вайлдер та Ф'юрі, в тій формі, в якій вони провели цей бій, стануть солодким десертом для Олександра, адже жоден з них не показав боксерських умінь. Якщо Усик продемонструє свою техніку, я не думаю, що Ф'юрі або Вайлдер зможуть зробити з ним щось серйозне", - сказав Красюк.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня Тайсон Ф'юрі відібрав у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.
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