Промоутер назвав справжню причину відмови Ф'юрі від бою з Усиком

Про це Красюк розповів у інтерв'ю ESNews.

"Ф'юрі довго не бився. Я маю на увазі, що він був поза рингом, не поспішав, відпочивав, проводив час із родиною. І він не скористався першим шансом рік тому, а тепер каже: "Я пропонував йому бій". Він ніколи не пропонував битися. Пропозиція надійшла із Саудівської Аравії, і ми на неї погодилися", - запевнив Красюк.

Він додав, що справжньою причиною відмови Ф'юрі вважає бажання британця виграти час та краще підготуватися до бою.

"Ф'юрі запропонували бій за звання абсолютного чемпіона. Ділліан Вайт був готовий відійти убік, Ентоні Джошуа був готовий відійти убік. Все було зроблено, щоб влаштувати бій у лютому 2022 року. Я не можу сказати, що він наляканий. Але я чув плітки, що йому радили не виходити на бій так рано, залишатися активним і готуватися до Усика", - сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.

Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC. 3 грудня у Лондоні він проведе бій проти іншого британця - Дерека Чісори.

23 жовтня Олександр Усик заявив, що спочатку планує зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, а потім битися з американцем Деонтеєм Вайлдером.

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