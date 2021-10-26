Промоутер повідомив, коли збирається провести бій Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє Sky Sports.



"Ви можете запитати будь-кого у світі: "Хто найкращий чемпіон суперважкої ваги? Хто найкращий?" Більшість назве Ф'юрі, але не хочу сказати погане про свого друга Усика. Він єдиний у дивізіоні, хто може конкурувати із Тайсоном. Сподіваюся, що цей бій відбудеться 2022 року. При всій повазі до Джошуа, я не думаю, що Ентоні має багато шансів у реванші з Усиком", – сказав промоутер Боб Арум.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).