Промоутер повідомив, коли збирається провести бій Усик - Ф'юрі
Глава Top Rank Боб Арум розповів, що збирається провести бій Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик у 2022 році
Про це повідомляє Sky Sports.
"Ви можете запитати будь-кого у світі: "Хто найкращий чемпіон суперважкої ваги? Хто найкращий?" Більшість назве Ф'юрі, але не хочу сказати погане про свого друга Усика. Він єдиний у дивізіоні, хто може конкурувати із Тайсоном. Сподіваюся, що цей бій відбудеться 2022 року. При всій повазі до Джошуа, я не думаю, що Ентоні має багато шансів у реванші з Усиком", – сказав промоутер Боб Арум.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 жовтня Ділліан Вайт травмувався за 10 днів до захисту титулу "тимчасового" чемпіона світу WBC у бою проти Отто Валліна.
- 23 жовтня стало відомо, що британський важковаговик Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок навесні 2022 року.
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