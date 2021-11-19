Промоутер пояснив, чому не може організувати для Ломаченка реванш проти Лопеса
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пояснив, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес не хоче проводити другий бій із Василем Ломаченком
Про це він розповів FightHype.com.
"Нам потрібно було б організувати бій між переможцем бою Ломаченко – Коммі з Лопесом, але Теофімо сказав, що він не хоче знову битися з Василем. Ми не можемо змусити це зробити. Тож я хотів би побачити бій Теофімо проти Шакура Стівенсона. Я не знаю, чи захоче Шакур підніматися у легку вагу. Це вирішувати їм, я не розмовляв зі Стівенсоном із цього приводу", – сказав промоутер Боб Арум.
У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.
- Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком.
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