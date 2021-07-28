Промоутер пояснив, як Усик може зірвати супербій Джошуа - Ф'юрі

Про це розповів промоутер британця Едді Хірн, повідомляє talkSport.

За його словами, ймовірною датою бою Джошуа - Ф'юрі наразі виглядає лютий 2022 року. Проте, якщо британець програє Усику в вересні, він проведе з українцем реванш і поєдинок двох важковаговиків з Великої Британії доведеться перенести на невизначений термін.

"Ми завжди хотіли провести бій Джошуа - Ф'юрі в грудні. Але Джошуа битиметься у вересні, бій Ф'юрі з Вайлдером перенесли на жовтень, так що більш реалістично виглядає лютий. Є велика пропозиція від Саудівської Аравії провести поєдинок там. Але, давайте спочатку Джошуа переможе Усика, тому що, якщо це піде не за планом, ми можемо забути про бій з Ф'юрі", - сказав Хірн.

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі мали зустрітися цього літа, але бій зірвався, оскільки чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) примусили битися з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).