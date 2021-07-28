Промоутер пояснив, як Усик може зірвати супербій Джошуа - Ф'юрі
У разі перемог українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа, його бій зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі знову доведеться відкласти
Про це розповів промоутер британця Едді Хірн, повідомляє talkSport.
За його словами, ймовірною датою бою Джошуа - Ф'юрі наразі виглядає лютий 2022 року. Проте, якщо британець програє Усику в вересні, він проведе з українцем реванш і поєдинок двох важковаговиків з Великої Британії доведеться перенести на невизначений термін.
"Ми завжди хотіли провести бій Джошуа - Ф'юрі в грудні. Але Джошуа битиметься у вересні, бій Ф'юрі з Вайлдером перенесли на жовтень, так що більш реалістично виглядає лютий. Є велика пропозиція від Саудівської Аравії провести поєдинок там. Але, давайте спочатку Джошуа переможе Усика, тому що, якщо це піде не за планом, ми можемо забути про бій з Ф'юрі", - сказав Хірн.
Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі мали зустрітися цього літа, але бій зірвався, оскільки чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) примусили битися з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок 25 вересня у Лондоні проти українця Олександра Усика.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіоно WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 липня Ентоні Джошуа заявив, що готовий битися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, навіть якщо на кону не стоятиме жоден титул.
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