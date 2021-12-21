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Головна Спорт Промоутер розповів, чому Ф'юрі змушений відмовитися від супербою з Усиком

Промоутер розповів, чому Ф'юрі змушений відмовитися від супербою з Усиком

21 грудня, 2021 вiвторок
11:46
Спорт Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)

Британський боксер Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок проти співвітчизника Ділліана Вайта, аби не втратити титул WBC

Про це заявив промоутер суперника чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Едді Хірн, повідомляє BoxingNews24

За його словами, Тайсон Ф'юрі буде змушений відмовитися від ідеї негайного проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика, адже втратить титул WBC, обов'язковим претендентом на який призначено Ділліана Вайта. 

"Йому наказали битися з Ділліаном, і в нього немає вибору. Я не думаю, що Ф'юрі відмовиться від титулу та поєдинку з Вайтом. Він прийме бій. Тайсон впевнений у собі, але й ми впевнені, що Ділліан може перемогти його. У будь-якому випадку це хороший поєдинок", - сказав Хірн. 

Він додав, що Вайт не думає про інші варіанти, крім бою за титул WBC.  

"Ми зараз не розглядаємо інші варіанти. Наш пріоритет – це бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Якщо Тайсон відмовиться від поєдинку з Ділліаном, то Вайт побореться за титул із кимось іншим", – переконаний Хірн.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Едді Хірн
Ділліан Вайт
Ентоні Джоуша
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