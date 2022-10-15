Промоутер розповів, коли відбудеться супербій Усик - Ф'юрі
Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у 2023 році
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Дюбефа, обидва боксери хочуть цього поєдинку та налаштовані провести його у 2023 році.
"Думаю, ні в кого немає сумнівів, що бій Ф’юрі з Усиком є необхідним. Його хочуть обидва боксери, фани, це кульмінаційний момент для чемпіона в надважкій вазі", - сказав Дюбеф, який очолює промоутерську компанія Top Rank, яка співпрацює з Ф'юрі.
Він додав, що британець має намір провести наступний бій у грудні, але поки не визначився із суперником, яким може стати сирієць Махмут Чарр, або Дерек Чісора з Великої Британії.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.
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