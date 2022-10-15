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Промоутер розповів, коли відбудеться супербій Усик - Ф'юрі

15 жовтня, 2022 субота
13:54
Спорт Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у 2023 році

Про це повідомляє Sky Sports

За словами Дюбефа, обидва боксери хочуть цього поєдинку та налаштовані провести його у 2023 році. 

"Думаю, ні в кого немає сумнівів, що бій Ф’юрі з Усиком є необхідним. Його хочуть обидва боксери, фани, це кульмінаційний момент для чемпіона в надважкій вазі", - сказав Дюбеф, який очолює промоутерську компанія Top Rank, яка співпрацює з Ф'юрі. 

Він додав, що британець має намір провести наступний бій у грудні, але поки не визначився із суперником, яким може стати сирієць Махмут Чарр, або Дерек Чісора з Великої Британії. 

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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