Промоутер розповів, проти кого Ломаченко битиметься за вакантний титул чемпіона світу IBF
Василь Ломаченко з України у квітні 2024 року проведе поєдинок за вакантний титул чемпіона світу IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це заявив промоутер боксер з України Боб Арум, повідомляє інсайдер Майкл Бенсон у мережі Х.
За його словами, бій між Ломаченком та Камбососом відбудеться у квітні 2024 року в Австралії. Боксери посперечаються за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Пояс звільнився після того, як абсолютний чемпіон світу Девін Хейні зі США відмовився від усіх титулів та перейшов у першу напівсередню вагу (до 61,2 кг).
Хто такий Джордж Камбосос
30-річний австралієць володів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF в легкій вазі з червня 2021 до червня 2022 року. Джордж Камбосос відібрав титул в американці Теофімо Лопеса, а програв його Девіну Хейні, якому поступився й у реванші.
Обидва американські боксери перемагали 35-річного Василя Ломаченка, який є ексчемпіоном світу в трьох категоріях - легкій, другій напівлегкій (до 59 кг) та напівлегкій вазі (до 57,2 кг).
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